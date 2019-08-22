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Женщина перепутала педали и устроила серию аварий

Фото «ВКонтакте». Машина врывается на газон и давит цветочную арку

Целый букет столкновений с чужими машинами, дорожными ограждениями и объектами стрит-арта устроила женщина в подмосковной Коломне. За рулем серебристой Subaru за пару десятков секунд она успела натворить такого, чего другому автомобилисту хватило бы на три жизни, сообщило издание «АвтоПарк».

По данным ГИБДД, Subaru вылетела со второстепенной улицы на главную и врезалась в Mercedes.

Тут автомобилистке убрать бы ногу с газа и нажать на тормоз, но, видимо, ее парализовало от ужаса. Поэтому ее машина пересекла улицу и выехала на газон, где смяла цветочную композицию и до смерти перепугала горожан.

После Subaru развернулась на 180 градусов, сбила чугунное ограждение и снова вернулась на проезжую часть.

Итог фейерверка столкновений — ни одного пострадавшего водителя или пешехода, лишь поврежденные машины и ограды и миллионы погибших нервных клеток.

Кстати, ДТП по причине того, что водители путают педали, не так уж и редки. Поэтому компания Toyota создает специального автоматического помощника, который может уберечь автомобилистов от ошибок.
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