Находчивый американский водитель повеселил интернет

Находчивость водителя «Лексуса» настолько хороша, что позволяет ему быстро лавировать по оживленному шоссе в Лос-Анджелесе, вызывая не недовольство, а улыбки на лицах других автомобилистов. Об этом сообщило издание «За рулем».

Видео сняла Эллисон Клемес. Она не могла не заметить, что для расчистки дороги водитель пользуется двумя самодельными табличками: «Впустите меня, пожалуйста» и «Спасибо». Естественно, она его пускает.

Если внимательно посмотреть видео еще раз, можно заметить: чтобы добраться до знака «Спасибо», водитель перетасовывает кучу табличек. Другими словами, он готов к любым сценариям, которые возможны в плотном трафике.