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В Бишкеке женщина с ребенком просидела в больничной очереди три часа

В Бишкеке женщина с больным маленьким ребенком просидела в очереди в Республиканской клинической больнице три часа. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что у ребенка были рвота, понос и температура 38,5 градуса.

«Мы поехали в Республиканскую клиническую больницу. Ребенку было очень тяжело, нужен был осмотр врача. Чтобы получить талон и встать в очередь, мы простояли 35 минут, возле регистратуры — еще 40. Чтобы попасть к врачу, нам понадобилось три часа», — отметили читатели.

По их словам, после того как мать с ребенком зашла в кабинет врача, та, не осмотрев больного, сидела за компьютером, заполняя ведомости. «Получается, для них бумаги важнее пациентов», — пишут читатели. 
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