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Агент 024

В Бишкеке днем горят фонари. В мэрии объяснили почему

В Бишкеке днем горит уличное освещение. Об этом 24.kg написала читательница.

Сообщается, что фонари не выключили на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии. Фотография сделана сегодня после обеда.

В мэрии столицы, куда 24.kg обратилось за комментарием, пояснили, что ведутся ремонтно-восстановительные работы на линии.

«Дело в том, что именно днем специалисты ищут неработающие лампочки, которые нужно заменить. Основные работы по ревизии уличного освещения проводятся в светлое время суток. Для этого включаются отдельные каскады системы наружного освещения, и жители могут видеть горящие днем фонари. Энергетики проводят объезды, выявляют неисправные светильники, меняют перегоревшие лампы, выполняют ревизию контактных соединений», — отметили в муниципалитете.

Если же вы подозреваете, что на улице зря работает электричество, звоните в аварийно-диспетчерскую службу МП «Бишкексвет» по телефонам: 0312463089, 576351 и на WhatsApp 0777902115 (круглосуточно).
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