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Агент 024

Бишкекчане стирают свои ковры и паласы поливной водой из арыков

Жители одного из микрорайонов столицы устроили стирку и чистку ковров и паласов прямо на дороге. Об этом на своей странице в сети Facebook написала пользователь Aida Aidaralieva.

«Вода в арыках увеличилась, у людей началась мойка ковров и машин. Экономия денег за счет экологии. А эта вода ведь деревья поливает», — возмутилась бишкекчанка.

Отметим, что фотографии, которые она разместила в сети, сделаны на улице Жукеева-Пудовкина.

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