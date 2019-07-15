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Агент 024

Мэрия Бишкека так и не восстановила провалившийся асфальт на Салиевой

Несмотря на неоднократные жалобы жителей, городские власти так и не отремонтировали провалившийся асфальт на улице Салиевой. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Напомним, что еще в начале марта бишкекчане рассказали, что на участке дороги по улице Салиевой, которую отремонтировали только в прошлом году, провалился асфальт. Позже яму залили бетоном.

«В мэрии столицы пообещали, что проблема будет решена, как только заработают заводы по изготовлению щебеночно-мастичной смеси. С того времени прошло уже четыре месяца, в Бишкеке в самом разгаре ремонт дорог, но яму так и не залатали. За это время на этом же участке дороги чуть дальше образовалась еще одна яма, которую также залили бетоном», — отметили читатели.

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