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Агент 024

Машину бишкекчанина эвакуировали с легальной стоянки и бросили под светофором

Решением ГУОБДД автомобиль эвакуировали с законной стоянки и поставили прямо под светофором. Об этом 24.kg сообщил бишкекчанин.

На прошлой неделе читатели прислали в редакцию фотографию внедорожника, который был припаркован прямо под светофором на встречке по улице Бокомбаева. Владелец автомобиля рассказал, как его RAV4 оказался там.

«В тот день я рано утром приехал на работу и оставил автомобиль на легальной стоянке возле гостиницы «Орион». Оказывается, в тот день в гостинице проходила встреча с иностранным дипломатом. ГУОБДД решило эвакуировать все автомобили, которые стояли рядом. Все машины вывезли к железнодорожному вокзалу, а мою эвакуаторщик почему-то решил оставить прямо под светофором, еще и против движения автомобилей», — рассказал владелец автомобиля.

Бишкекчанину пришлось обращаться в ГУОБДД, чтобы найти машину. Выяснить, почему эвакуатор поставил его авто в неположенном месте, он так и не смог. На любые возмущения и попытки прояснить ситуацию, водитель эвакуатора просто бросал трубку.

«Получается, что по чужой вине я оказался нарушителем. Я теперь не знаю, что мне делать. В ГУОБДД на мои сообщения по телефону доверия и на звонки не реагируют. Говорят, чтобы обращался тогда, когда придет штраф за неправильную парковку», — рассказал владелец машины.

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