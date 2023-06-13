А у вас шумит в ушах? Ученые нашли способ решения проблемы миллионов людей

Ученые из Мичиганского университета представили многообещающее лечение шума в ушах. Более 60 процентов участников исследования сообщили о заметном улучшении состояния, сообщает журнал JAMA Network Open.

По оценкам, до 15 процентов взрослых в США имеют шум в ушах, и почти 40 процентов из них страдают хроническим заболеванием и активно ищут облегчения. Постоянный звон в ушах, жужжание или шипение — эти звуки могут быть как слегка раздражающими, так и совершенно изнурительными.

В новом исследовании ученые разработали устройство для персонализированной стимуляции в домашних условиях. Участники получили портативный девайс, запрограммированный на стимуляцию индивидуальным шумом в сочетании с электрической стимуляцией.

В клиническом испытании приняли участие 99 человек с соматическим шумом в ушах, при котором такие движения, как сжатие челюсти или надавливание на лоб, приводят к заметному изменению высоты или громкости воспринимаемых звуков. Почти 70 процентов страдающих шумом в ушах имеют соматическую форму.

Участники исследования были случайным образом распределены в одну из двух групп. Первая сначала получила электрическую и звуковую терапию, а вторая — только звуковую (контрольную). Спустя шесть недель исследования более 60 процентов участников, получавших двойную терапию, сообщили о значительном уменьшении симптомов шума в ушах. Этот эффект не наблюдался при получении только звуковой стимуляции, что указывает на эффективность комбинированного лечения.

«Это исследование прокладывает путь к использованию персонализированной бисенсорной стимуляции в качестве эффективного лечения шума в ушах, что дает надежду миллионам людей, страдающих шумом в ушах», — сказала профессор медицинского факультета отоларингологии Мичиганского университета Сьюзан Шор.