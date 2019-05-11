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Агент 024

Из-за отсутствия арыков тротуары в Первомайском районе постоянно затапливает

В 24.kg обратились жители домов по улице Ташкентской на пересечении с проспектом Жибек Жолу. Они пожаловались на то, что тротуары постоянно топит.

По их словам, в этом месте отсутствуют арыки, и когда начинается полив в Ленинском районе, вода по улице Турусбекова «спускается» до частного сектора на Ташкентской.

«Дорогу здесь не ремонтировали. И в этом году ремонт не предвидится. В результате систематических потопов размыло асфальт. Сейчас под лужами глубокие ямы», — рассказывают жители.

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