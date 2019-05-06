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Агент 024

В Бишкеке на бульваре Эркиндик рубят деревья

На бульваре Эркиндик рубят деревья. Об этом в Facebook сообщил пользователь Ярослав Тартыков.

«Это действительно необходимая процедура для деревьев? Я бы понял, если бы сухие спиливали, но на земле валяются ветки с листьями...» — написал он.

Директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева сообщила 24.kg, что это дерево признано аварийным.

«В прошлый раз перед шквалистым ветром комиссионно обходили деревья. Это дерево нависает над проезжей частью, оно могло упасть. Ветки могут быть живыми, но ствол поражен вредителями, он весь трухлявый. Также убираем только сухостой», — отметила она.

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