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Агент 024

На проспекте Дэн Сяопина светофор занимает часть полосы движения

На проспекте Дэн Сяопина (возле ЗАО «Акун») светофорная площадка занимает часть левой полосы движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Чтобы проехать, приходится перестраиваться вправо. Можно ли часть площадки срезать, чтобы водители могли проехать по своей полосе, не причиняя неудобств другим участникам движения?» — написал он.

Напомним, что в Бишкеке в 2019 году запланирована установка 35 новых светофоров. Горожане могут принять участие в общественном обсуждении.

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