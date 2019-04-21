Мгновения жизни. Застывший в камне дракон и закат над Бишкеком

Сегодня в выпуске много Бишкека и его окрестностей. Есть и зимняя фотография, но больше, конечно, весенних. И вновь горы. Без них, разумеется, не обойтись. Ведь они всегда такие разные. Да и наши авторы умудряются находить интересные вещи, чем нас постоянно удивляют.

Начнем с рассвета в Бишкеке. Восход солнца запечатлел Николай Пак. Он указал не только точную дату, но и время, когда сделан снимок, — 08.14. Вид с моста через реку Ала-Арчу рядом с Asia Mall.

Фото Николая Пака. Восход солнца в Бишкеке, 14 декабря 2018 года

Бишкек сейчас необычайно зеленый и чистый, умытый дождями. А еще он утопает в цветущих растениях. Соня Айдарбаева во время прогулки по Ботаническуому саду запечатлела, как зацвели магнолии.

Логично, что прогулку по Бишкеку мы завершим любованием закатом. Они у нас очень красивые, только надо забираться повыше, чтобы увидеть такое буйство красок. Что и удалось сделать Надежде Лузиной.

К нашим авторам присоединился юный Турсун Мусаев, который учится только в восьмом классе. Он побывал в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», расположенном недалеко от Бишкека.

И раз уж выбрались за пределы Бишкека — полюбуемся горами. Как это сделала Анастасия Мокренко. Фотографии сделаны прошлой осенью, но нашими горами любоваться никогда не надоедает.

Интересные фотографии сделал один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов. Он назвал их «Застывший в камне дракон». Правда, лично мне показалось, что мордой он больше смахивает на крокодила, но с авторским видением спорить не будем.

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