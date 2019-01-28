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Агент 024

Нужен светофор. На перекрестке улиц Фрунзе и Уметалиева произошло ДТП

Бишкекчане просят установить светофор на пересечении улиц Фрунзе и Уметалиева. Об этом читатель сообщил на WhatsApp 24.kg.

«Накануне произошла авария. И это не первое ДТП здесь. Нужен на перекрестке светофор», — написал он.

Ранее сообщалось, что управление городского транспорта утвердило титульный список, куда включили 19 транспортных и 24 светофорных объекта. В мэрии отметили, что при формировании списка строительства светофоров на 2019 год учтут предложения горожан.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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