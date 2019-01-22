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Агент 024

Жители Джалал-Абадской области не могут получить свидетельство о рождении

Жители Джалал-Абадской области не могут получить свидетельство о рождении ребенка более полугода. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«С августа ждем. Мы просили изменить одну букву в фамилии ребенка. У отца фамилия Худайбердиев, а сыну хотим дать Кудайбердиев. У нас четверо детей, и с первыми тремя проблем при получении метрики с измененной буквой не было», — сказала она.

Читательница отметила, что в местном айыл окмоту (село Ынтымак Ноокенского района) им говорят, что сейчас все проходит онлайн. Чтобы исправить букву, надо документы отправить в Бишкек.

«В айыл окмоту утверждают, что информацию отправили, но ответа не получили. Но я не могу выехать в столицу, сижу с ребенком. Зачем говорить, что все работает в цифровом режиме, если такой вопрос не могут решить полгода?» — недоумевает женщина.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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