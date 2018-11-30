Бишкекчане жалуются, что чиновники не могут навести порядок на улице Чуйкова. Об этом они сообщили 24.kg.

Горожане неоднократно жаловались в мэрию Бишкека, просили установить знаки, «лежачих полицейских», но безрезультатно. По улице Чуйкова не проходит ни один маршрут общественного транспорта, но бусы № 118 и 214 там ездят постоянно. «Тротуар очень узкий и не благоустроен. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть», — рассказали бишкекчане.

ТСЖ «Парк Сити» написало письмо в ГУОБДД с просьбой установить знаки ограничения скорости. Положительный ответ пришел еще в апреле, но ни знаков, ни пешеходного перехода и дорожки на улице Чуйкова не появилось.

Что касается устройства тротуара, освещения и зеленой зоны, то в МП «Бишкекглавархитектура» ответили: необходимо определить конкретного заказчика. БГА готова оказать содействие лишь в подготовке разрешительной документации.

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