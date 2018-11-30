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Агент 024

Бишкекчане жалуются, что чиновники не могут навести порядок на улице Чуйкова

Бишкекчане жалуются, что чиновники не могут навести порядок на улице Чуйкова. Об этом они сообщили 24.kg.

Горожане неоднократно жаловались в мэрию Бишкека, просили установить знаки, «лежачих полицейских», но безрезультатно. По улице Чуйкова не проходит ни один маршрут общественного транспорта, но бусы № 118 и 214 там ездят постоянно. «Тротуар очень узкий и не благоустроен. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть», — рассказали бишкекчане.

ТСЖ «Парк Сити» написало письмо в ГУОБДД с просьбой установить знаки ограничения скорости. Положительный ответ пришел еще в апреле, но ни знаков, ни пешеходного перехода и дорожки на улице Чуйкова не появилось.

Что касается устройства тротуара, освещения и зеленой зоны, то в МП «Бишкекглавархитектура» ответили: необходимо определить конкретного заказчика. БГА готова оказать содействие лишь в подготовке разрешительной документации.

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