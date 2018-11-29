Горбатый кит притворился бассейном, чтобы наловить рыбы

В Канаде в районе Ванкувера на видео попал горбатый кит, который притворился бассейном, чтобы наловить себе рыбы. Об этом сообщило РИА Новости.

Горбатый кит имеет один из самых больших ртов на планете и отличный аппетит. Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2,5 тонн рыбы в день. Чтобы поймать нужное количество, киты используют несколько охотничьих приемов.

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Охотясь на сельдь, они пускают пузыри, заставляя рыбу подплыть друг к другу как можно ближе. Так кит может проглотить сразу весь косяк.

На видео попал еще один трюк: кит раскрывает пасть у поверхности воды, и его рот становится похожим на бассейн. Рыбы принимают его за убежище, в котором можно укрыться от птиц, и сами заплывают киту в рот.

Впервые такое поведение китов попало на видео в 2011 году. Ученые пришли к выводу, что киты учатся новым охотничьим трюкам.