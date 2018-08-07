Кит устроил туристам потрясающее шоу

Небольшое прогулочное туристическое судно совершало рейс недалеко от берега, когда огромный горбатый кит вынырнул у борта. Животное чуть не потопило судно и обрызгало волной пребывающих в шоке туристов, пишет nur.kz со ссылкой на fresher.ru.

Ролик стал вирусным и стремительно набирает популярность на УouТube, несмотря на то что никто не знает подробностей, где это, когда и с кем произошло. Да оно и не нужно, просто посмотрите ролик и вместе с нами восхититесь грациозностью и красотой одного из самых больших животных в мире.