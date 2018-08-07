00:06
USD 68.13
EUR 78.74
RUB 1.07
Общество

Кит устроил туристам потрясающее шоу

Небольшое прогулочное туристическое судно совершало рейс недалеко от берега, когда огромный горбатый кит вынырнул у борта. Животное чуть не потопило судно и обрызгало волной пребывающих в шоке туристов, пишет nur.kz со ссылкой на fresher.ru.

Ролик стал вирусным и стремительно набирает популярность на УouТube, несмотря на то что никто не знает подробностей, где это, когда и с кем произошло. Да оно и не нужно, просто посмотрите ролик и вместе с нами восхититесь грациозностью и красотой одного из самых больших животных в мире.
Ссылка:
просмотров: 320
Версия для печати
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
Омурбека Текебаева госпитализировали в&nbsp;Национальный центр кардиологии Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов