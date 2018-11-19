Сотрудники Каракольского горсуда требуют наказать заведующую за дискриминацию

Сотрудники Каракольского городского суда обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову и требуют справедливости. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, заявление отправили также в Верховный суд, директору Судебного департамента, генпрокурору, председателю парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, секретарю Совета безопасности. В горсуде возмущены поведением заведующей отдела суда Астры Исраиловой.

Сотрудники утверждают, что она обижает, унижает подчиненных и выживает с работы представителей женского пола. Дискриминирует людей по национальному признаку и оскорбляет их.

Восемнадцатого октября президент Сооронбай Жээнбеков на рабочем совещании заявил, что будет рассмотрена ответственность руководителей судебных органов, которые саботируют реализацию судебно-правовой реформы.