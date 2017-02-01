07:44
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Здоровье

Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана

Вероятным источником распространения гепатита А в Тулунском районе Иркутской области России назвали работников лесозаготовительных участков из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Тулуна.

«Путь передачи предположительно контактно-бытовой», - сообщили в администрации.

В Тулуне и Тулунском районе зарегистрировали множественные случаи заболевания вирусным гепатитом А.

На 31 января в инфекционном отделении находилось 33 пациента, семь из них готовятся к выписке.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/44215/
просмотров: 1439
Версия для печати
Материалы по теме
Более половины кыргызстанцев не получают базовую медицинскую помощь
Смерть новорожденного в роддоме: врачи пока не виноваты
Семь основных мифов о гриппе
Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ
Консервированный «подарок»: какую опасность таят аппетитные грибочки и огурчики
В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена
ОРВИ наступает. Бригад «скорой» в Бишкеке не хватает
В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают
В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда
Скажи курению нет!
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom