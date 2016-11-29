Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье

Коррупционную схему при государственных закупках лекарств выявил Общественный совет при Министерстве здравоохранения. ИА «24.kg» решило разобраться, почему в больницах нет медикаментов и как проводятся тендеры на их приобретение.

Денег нет, но вы лечитесь

В Кыргызстане денег на здравоохранение не хватает. На депутатов, референдум, подарки чиновникам есть, а на здоровье граждан нет.

В бюджете на 2017 год для Министерства здравоохранения предусмотрено 4 миллиарда 298,8 миллиона сомов. Большую часть средств потратят на зарплату врачей. Приобретение медикаментов идет ниже по списку - среди командировок, услуг связи и транспорта, продуктов питания и охраны объектов.

На здравоохранение вместо запланированных 13 процентов выделяется около 10 процентов от расходов республиканского бюджета. Системе не хватает более 4 миллиардов сомов. Из выделяемых средств менее 10 процентов расходуется на закупку лекарств.

Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев расследовал, как проводят тендеры на закупку медикаментов. Выводы неутешительные.

Как распределяют лекарства

Министерство здравоохранения финансирует покупку лекарств на национальном уровне. Центры семейной медицины получают деньги от Фонда обязательного медицинского страхования.

Государственное обеспечение лекарствами состоит из:

государственной регистрации;

включения в Перечень жизненно важных лекарственных средств;

выделения денег на закупку;

проведения тендеров;

распределения лекарств, закупленных из средств бюджета и полученных по гуманитарной помощи.

Регистрация осуществляется на основании Закона «О лекарственных средствах» и технического регламента и состоит из трех режимов:

полная регистрация;

упрощенная регистрация;

включение в перечень ЛС, разрешенных к использованию в КР.

По мнению Айбара Султангазиева, каждый из этапов сопряжен с коррупционными схемами.

Уместно вспомнить, как сотрудники фармакологического комитета Департамента лекарственного обеспечения подготовили фальсифицированные разрешения на проведение клинических исследований препарата ФС-1.

Тогда Национальный центр фтизиатрии в нарушение требований Закона «О лекарственных средствах» и без аккредитации заключил договор с акционерным обществом «Научный центр противоинфекционных препаратов» (Казахстан) на проведение клинического испытания лекарства.

Впоследствии НЦ незаконно проводил клинические исследования на пациентах с туберкулезом. У десяти из 54 пациентов развились побочные эффекты, есть два летальных исхода.

За 2015-2016 годы в перечень 9 раз включали лекарственные средства без регистрации. Но члены комиссии об этом не знали.

Зафиксированы случаи, когда включенные в перечень медикаменты не соответствовали критериям и стандартам качества.

После фармакологический комитет расформировали. Минздрав утвердил новые Положение о перечне ЛС и состав комиссии.

Горькая пилюля

Еще один вопиющий факт – цены на лекарства, которые устанавливают больницы при объявлении тендера. В некоторых случаях они завышены в 4-5 раз!

Анализ цен на препараты для лечения туберкулеза и онкологии показал, что закупающие организации, не стесняясь, транжирят государственные деньги. Между тем неправительственный сектор просит - нет, умоляет - добавить на закупку лекарств хотя бы миллиард сомов. К сожалению, ответы пока неутешительные. На борьбу с детской онкологией - как кость собаке - бросили 3,5 миллиона сомов. Но этих денег хватит лишь на месяц.

Айбар Султангазиев считает, что завышенная стоимость на некоторые препараты связана с монополией Минздрава. Он предлагает проводить обязательное сопоставление с ценами на международном рынке при проведении тендеров, а также внести в законы изменения, допускающие закупки на международном рынке и через международные организации.

Обратят ли внимание правительство и правоохранительные органы на выявленные нарушения? Или Министерство здравоохранения так и будет само устанавливать цены, а люди - умирать, не получив необходимые препараты?