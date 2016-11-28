07:43
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Здоровье

ОРВИ наступает. Бригад «скорой» в Бишкеке не хватает

В Бишкеке заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти. Бригад скорой медицинской помощи не хватает.

Как сообщил ИА «24.kg» главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов, за 10 месяцев 2016 года в столице зарегистрировали 10 тысяч 670 случаев ОРВИ и гриппа.

«Подъем отмечается с октября. За сутки на Станцию скорой помощи поступает больше 1 тысячи вызовов. Но эпидемиологический порог пока не превышен, каждый день проводим мониторинг. Через несколько дней состоится координационный совет по особо опасным заболеваниям, где рассмотрим вопрос введения карантина в школах и детсадах», - сказал Артур Буюклянов.

  • «Если 30 процентов школьников не будет ходить на занятия, введем карантин индивидуально по учебным заведениям. Сейчас на уроки не приходит от 4 до 15 процентов детей, в некоторых чуть больше», - отметил он.

«В основном болеют дети до 14 лет (60-65 процентов), детей до 5 лет тоже много. Взрослых меньше. Кроме ОРВИ, появился грипп. На прошлой неделе выявили 12 случаев, поступили лабораторные данные о вирусе H3N2. Это сезонный грипп, не тот, который в прошлом году», - добавил Артур Буюклянов.

«Прививки делать уже поздно, сейчас остаются только меры профилактики (проветривание, дезинфекция, масочный режим)», - подчеркнул главврач центра.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/40614/
просмотров: 842
Версия для печати
Материалы по теме
Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана
Более половины кыргызстанцев не получают базовую медицинскую помощь
Смерть новорожденного в роддоме: врачи пока не виноваты
Семь основных мифов о гриппе
Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ
Консервированный «подарок»: какую опасность таят аппетитные грибочки и огурчики
В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена
В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают
В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда
Скажи курению нет!
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom