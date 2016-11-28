ОРВИ наступает. Бригад «скорой» в Бишкеке не хватает

В Бишкеке заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти. Бригад скорой медицинской помощи не хватает.

Как сообщил ИА «24.kg» главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов, за 10 месяцев 2016 года в столице зарегистрировали 10 тысяч 670 случаев ОРВИ и гриппа.

«Подъем отмечается с октября. За сутки на Станцию скорой помощи поступает больше 1 тысячи вызовов. Но эпидемиологический порог пока не превышен, каждый день проводим мониторинг. Через несколько дней состоится координационный совет по особо опасным заболеваниям, где рассмотрим вопрос введения карантина в школах и детсадах», - сказал Артур Буюклянов.

«Если 30 процентов школьников не будет ходить на занятия, введем карантин индивидуально по учебным заведениям. Сейчас на уроки не приходит от 4 до 15 процентов детей, в некоторых чуть больше», - отметил он.

«В основном болеют дети до 14 лет (60-65 процентов), детей до 5 лет тоже много. Взрослых меньше. Кроме ОРВИ, появился грипп. На прошлой неделе выявили 12 случаев, поступили лабораторные данные о вирусе H3N2. Это сезонный грипп, не тот, который в прошлом году», - добавил Артур Буюклянов.

«Прививки делать уже поздно, сейчас остаются только меры профилактики (проветривание, дезинфекция, масочный режим)», - подчеркнул главврач центра.