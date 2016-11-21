07:44
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Здоровье

В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда

В Бишкеке растет число пострадавших из-за гололеда. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий приемным отделением Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Талантбек Сарымсаков.

По его словам, с 15 по 20 ноября за медицинской помощью к ним обратились 153 человека. Из них госпитализированы 33. Амбулаторно обслужено 120 человек. У обратившихся - ушибы (голеностопного, коленного суставов) и переломы (руки, лодыжек, бедра, предплечья и других). «Это статистика только по гололеду. Пострадавших много», - заметил Талантбек Сарымсаков.

Он советует гражданам быть осторожнее: надевать устойчивую обувь, осторожно ходить мелкими шажками, как это делают пингвины, быть осмотрительным при входе/выходе из общественного транспорта, соблюдать скоростной режим на личных авто. «Городские коммунальные службы должны очистить тротуары и остановочные площадки, посыпать их песком», - добавил Талантбек Сарымсаков.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/40175/
просмотров: 748
Версия для печати
Материалы по теме
Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана
Более половины кыргызстанцев не получают базовую медицинскую помощь
Смерть новорожденного в роддоме: врачи пока не виноваты
Семь основных мифов о гриппе
Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ
Число пострадавших на «Дордое» увеличилось до пяти. Есть граждане Казахстана
Консервированный «подарок»: какую опасность таят аппетитные грибочки и огурчики
В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена
ОРВИ наступает. Бригад «скорой» в Бишкеке не хватает
В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom