9 Мая. Память на один день?

Митинги-реквиемы, приуроченные к 72-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели 9 мая по всей стране. В некоторых городах, в том числе в Бишкеке, прошла еще одна традиционная масштабная акция — «Бессмертный полк». Не обошлось и без обид.

Пользователь Facebook Искендер Эсенбаев написал о проблемах при развозе ветеранов, приглашенных на акцию «Бессмертный полк».

«В 12.52 парад закончился, и ветераны больше оказались не нужны. Бабушка-ветеран в возрасте 89 лет вышла из палатки и попросила помочь ей доехать. Мы с волонтерами были уверены, что машины организует мэрия, я начал искать любую машину, но так как милиция оцепила почти весь квартал, были только служебные автомобили. Первая машина, которая попалась, оказалась председателя горкенеша. На просьбу оказать содействие водитель отказал. Побежал на другую сторону улицы Правды, там была еще одна служебная машина — вице-мэра Айгуль Рыскуловой. Водитель тоже отказал мне. Мы взяли и сами организовали развоз. Спасибо большое сотрудникам УПМ за понимание и такси 37 за бесплатную услугу», — написал Искендер Эсенбаев.

Крайних нет

Айгуль Рыскулова заявила, что всех ветеранов войны организованно привезли на реквием и увезли на автобусах по списку. За каждым из них был закреплен социальный работник. А в «Бессмертном полку», который организовал горкенеш, были ветераны-тыловики.

В столичном парламенте брать на себя ответственность тоже никто не захотел.

«К водителю председателя Бишкекского городского кенеша с просьбой помочь довезти ветерана домой никто не подходил. Водитель вице-мэра Рыскуловой был на площади, его вообще не было около машины», — заявили в пресс-службе.

Представитель рабочей группы по подготовке и проведению шествия «Бессмертного полка» депутат Валентина Лисниченко отметила высокий уровень организации.

«Но кому-то же обязательно нужно испортить праздник. Думаю, это неправильно и неприятно», — сказала нардеп.

Но крайнего в горкенеше все же нашли: автора поста.

«Волонтеры обиделись на эту публикацию и сказали, что найдут того, кто это написал, и заставят дать опровержение. Если такой случай действительно был, пусть Искендер даст нам фамилию ветерана… Там толпа народа была, все было оцеплено. И как он узнал и нашел машину председателя?! Он что, знает его марку и номер? Это просто удивительно! Даже мы не знаем этого», — возмутились в БГК.

Пустой конверт или знак внимания?

Неприятная ситуация оказалась не единственной.

Пользователь Facebook Диля Байбабаева написала: «День Победы… Как интересно «поздравили» ветерана, труженика тыла Капаса Бокбаева в Новопокровском айыл окмоту Ысык-Атинского района, 85-летнего деда. Пригласить-то пригласили на празднование Дня Победы, вручив пустой конверт… Интересно, как же других ветеранов тыла поздравили в Кыргызстане? Зато отписывают такие суммы. Их осталась горсточка. Почему такое отношение к людям, прошедшим ВОВ?»

Вмиг под публикацией оказалось под сотню комментариев. Люди не стеснялись в выражениях и обвинили сотрудников айыл окмоту в воровстве.

Родные дедушки рассказали журналистам, что конверт был в форме фронтового треугольника с гвардейской лентой, гвоздикой и фразой «Не забудем никогда!». По словам невестки, ветеран заплакал, когда увидел пустой конверт.

Однако глава Новопокровского айыл окмоту Мирлан Кыдыкеев разъяснил ситуацию: Капас Бокбаев не является тружеником тыла или участником Великой Отечественной войны.

«Он 1931 года рождения, в 1945-м ему было 14 лет. Он ветеран труда. На митинг, где мы чествовали ветеранов ВОВ, приглашали всех местных жителей, в том числе и Капаса Бокбаева. Что касается конверта, по словам главы айыл окмоту, в нем была открытка от детей Новопокровской школы № 3. Школьники по своей инициативе поздравили участников митинга-реквиема открытками и гвоздиками», — пояснил он.

Кыдыкеев выехал накануне к ветерану труда домой.

Мы пригласили учителей, президента школы, все объяснили. Родные неправильно поняли. Но если они соберут и представят в Управление соцразвития необходимые документы и Бокбаеву присвоят статус труженика тыла, его, конечно, включат в список. Мирлан Кыдыкеев

Во всей этой ситуации непонятна позиция родных дедушки. Наверняка молодые понимают разницу в статусах «ветеран труда» и «труженик тыла». Но не упустили возможности покричать на 9 мая. Нисколько не умаляю заслуг ветерана труда перед Родиной. Но дети и внуки могли бы сделать так, чтобы не расстраивать пожилого человека.

Они уходят…

Сегодня почти все ветераны стали немощными, им требуются внимание и помощь, а ведь в военное лихолетье они молча брали на себя ответственность за Родину: шли добровольцами на фронт, заменяли отцов у станка и в поле, выхаживали раненых в госпиталях. И даже тех, кто работал в тылу, беда не обошла стороной. Они сутками несли трудовую вахту, а еще делились едой и кровом с эвакуированными…

В республике осталось всего 640 ветеранов ВОВ. В том числе 173 инвалида и 415 участников войны, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда. Только за последний месяц из жизни ушло семь ветеранов.

Через несколько лет свидетелей тех страшных кровавых событий, полных мужества, боли и смерти, не останется.

Уже сегодня 9 Мая для кого-то обычный майский праздник, выходной, когда можно отправиться в горы, погулять в парке с детьми… Надо хотя бы им показать, что значит хранить память о славном подвиге предков!

А тем временем в Интернете появилась фотография из Таш-Кумыра. «Только вчера вся страна отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Люди несли цветы и венки к памятникам Победе, а сегодня все разбросано и растоптано. Венки, которые были оставлены возле памятников, разорваны на куски», — написал автор.