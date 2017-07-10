62-летний пенсионер Анвар Сартаев тоже хочет стать президентом

В ЦИК поступило заявление от пенсионера Анвара Сартаева о самовыдвижении кандидатом на должность президента Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.



Анвар Сартаев - ветеран Вооруженных сил КР, полковник в отставке. Он известен также тем, что представляет интересы ветеранов противопожарной службы Кыргызстана. Он неоднократно требовал от чиновников произвести перерасчет и выплатить пайковые пенсионерам МЧС.

Ранее в ЦИК поступило 15 заявлений от граждан КР о самовыдвижении и три решения политических партий о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке.