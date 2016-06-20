В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за подкуп избирателей. С подобной инициативой выступает ЦИК КР. Как сообщили в комиссии, до конца года в парламент КР будет внесен соответствующий законопроект.

По словам председателя ЦИК Туйгунаалы Абдраимова, им удалось справиться с нарушениями закона в участковых избирательных комиссиях. «Осталось побороть нарушения вне избирательных участков. До зимы мы внесем в Жогорку Кенеш закон. В случае его принятия сможем исключать из борьбы за голоса избирателей партию или конкретных кандидатов, если будет доказан факт подкупа. По действующему законодательству это сделать очень трудно», - добавил он.

По мнению главы объединения «Таза шайлоо» Айнуры Усупбаевой, партии, принимающие участие в выборах, ищут легкие пути. Поэтому инициативы, направленные на обеспечение чистых выборов, часто не находят поддержки в самом парламенте.

«Если бы партии работали с электоратом не только во время выборов, но и хотя бы за два-три года до этого и показали бы себя хорошо, то их избирали бы без подкупа. Но этот процесс занимает много времени, трудный и не всегда дает результаты. Поэтому они выбирают самый короткий, проверенный и легкий путь. Это неверно. Партии не будут развиваться», - считает она.