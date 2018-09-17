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Власть

Встреча Жээнбекова с Атамбаевым. Стало известно, когда вручат «Ак-Шумкар»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получит знак отличия «Ак-Шумкар» на церемонии открытия Исторического музея. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. 

По ее словам, это пообещал глава государства Сооронбай Жээнбеков на одной из недавних личных встреч с Алмазбеком Атамбаевым. Однако когда была встреча, Кундуз Жолдубаева не уточнила.

Когда состоится церемония открытия Исторического музея, пока неизвестно. Ее переносили уже несколько раз. Ожидалось, что после реконструкции музей откроют ко Дню независимости, 31 августа.

Тринадцатого сентября на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили знак отличия «Ак-Шумкар».

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева отметила 24.kg, что о присвоении награды Алмазбеку Атамбаеву действительно было заявлено в конце 2017 года.

«Но по каким-то причинам тогда экс-президент не изъявил желания получить эту награду. Сейчас данный вопрос в аппарате президента не обсуждается», — прокомментировала Толгонай Стамалиева.

О присвоении звания «Герой Кыргызской Республики» Алмазбеку Атамбаеву на церемонии инаугурации 24 ноября 2017 года заявил избранный глава государства Сооронбай Жээнбеков.
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