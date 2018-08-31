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Власть

Президент Узбекистана поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил народ и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.

«За прошедшие годы дружественный Кыргызстан добился значительных успехов в реализации общественно-политических и социально-экономических преобразований и реформ, укрепился авторитет страны на международной арене», — считает Шавкат Мирзиеев.

«Узбекистан придает важное значение достигнутому за последние годы высокому уровню доверия и взаимопонимания в узбекско-кыргызских отношениях, последовательному расширению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес», — отметил глава Узбекистана.

«Высоко ценю сложившиеся между нами личные контакты. Наши с вами содержательные и продуктивные беседы продемонстрировали общность взглядов и схожесть позиций двух государств по ключевым вопросам дальнейшего углубления взаимодействия, а также региональной повестки», — отметил Шавкат Мирзиеев.

Мы в Узбекистане решительно привержены и далее развивать и укреплять отношения традиционной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Кыргызстаном.

Шавкат Мирзиеев
«Убежден, что продолжение открытого и конструктивного диалога, последовательная практическая реализация достигнутых договоренностей будет содействовать углублению узбекско-кыргызского сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения и поддержки, на благо наших стран и народов, а также способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе», — отмечено в поздравлении.
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