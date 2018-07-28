Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из Мексики женится на россиянке

Болельщик из Мексики, 28-летний Мигель Минору, приехал в Россию на чемпионат мира по футболу и познакомился с девушкой Кристиной Александровой. В день финала он сделал 23-летней россиянке предложение. Об этом мексиканец сообщил на своей странице в Facebook.

Мигель Минору написал, что понял: он встретил любовь всей своей жизни.

«Мама очень боялась, думала, что меня продадут на органы. Вообще в Мексике многие думают, что в России опасно, говорят о проблемах с Соединенными Штатами, даже о войне. Но сейчас и мои, и ее родители спокойны и счастливы», — признался болельщик из Мексики.