Президент Узбекистана приедет в Кыргызстан с визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Кыргызстан с визитом в сентябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что глава РУз примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Главы внешнеполитических ведомств КР Эрлан Абдылдаев и РУз Абдулазиз Камилов побеседовали на полях консультативной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Стороны рассказали друг другу, как идет реализация договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан в декабре 2017 года. Обсуждался и вопрос обмена визитами – в частности, приезд Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Саммит запланирован на 3 сентября и состоится в городе Чолпон-Ате на берегу озера Иссык-Куль. Тюркский совет, куда входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Детально о программе визита Шавката Мирзиёева и возможных встречах с руководством страны пока не сообщается.