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Власть

Депутаты интересуются, нужно ли было модернизировать ТЭЦ Бишкека

Депутаты Жогорку Кенеша попросили экспертов рассказать, нужна ли была модернизация Бишкекской ТЭЦ. Вопрос задан сегодня на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на столичной теплоцентрали.

По мнению специалиста по энергетике Николая Кравцова, именно два новых китайских блока и скоординированная работа ОАО «Бишкектеплосеть» спасли ситуацию.

«К зиме введены в эксплуатацию два китайских блока. Они спасли нас от катастрофы. Но мы не распорядились этими ресурсами. Один блок нес нагрузку. А второй был не готов. Три дня ушло на то, чтобы принять решение о его вводе. После того как его запустили, он заблокировал ухудшение ситуации. Необходимость в модернизации ТЭЦ Бишкека была.  Логично реконструировать и оставшееся оборудование», — сказал он.

Эксперт Автандил Калмамбетов добавил, что реконструкция планировалась еще с 1986 года. Первые котлы уже тогда были неработоспособными.

«Первоначально была другая система — поднять крышу, на фундаменты посадить новые блоки. Расходы были бы другими», — отметил он.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека.  В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.
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