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Власть

Арабов интересует, как «Таза коом» впишется в китайский «Один пояс, один путь»

«Мы станем свидетелями грандиозных открытый», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, выступая на полях VI Всемирного саммита правительств в городе Дубай.

После его краткой презентации национальной программы «Таза коом» участники саммита поинтересовались об участии Кыргызстана в проекте «Один пояс, один путь» и о его влиянии на «Таза коом».

«В рамках проекта «Один пояс, один путь» с Китаем будем строить железную дорогу. Этот проект открывает большие возможности Кыргызстану», — заявил Сапар Исаков.

Проект «Один пояс, один путь» — китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры. «Один пояс, один путь» объединяет два проекта — «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века».

Всемирный саммит правительств в Дубае проходит под патронажом вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.

В форуме принимают участие более 4 тысяч представителей бизнеса, деловых кругов, международных организаций и правительств.
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