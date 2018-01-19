Кыргызстан отказался от мяса из Китая. Почему, рассказали чиновники Минсельхоза

На заседании парламентской фракции СДПК сегодня обсуждают ситуацию в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Заместитель министра сельского хозяйства Эркин Чодоев отметил, что ежегодно в Кыргызстане производят 250 тысяч тонн мяса.

Из них 971 тонна уходит на экспорт. Тем не менее Кыргызстан продолжает закупать мясную продукцию. На сегодня основные поставщики — Казахстан и Россия. Немного мяса поставляет Украина.

От мяса из Китая Кыргызстан отказался. Как пояснил чиновник, мясо из КНР не соответствует действующим на территории ЕАЭС стандартам.

Депутаты считают, что в Кыргызстане, где животноводство всегда являлось одним из приоритетных направлений сельского хозяйства, мясная перерабатывающая промышленность остается на очень низком уровне. Нет убойных цехов, не хватает лабораторий с современным оборудованием для проверки ввозимого мяса.