Отправка кыргызских миротворцев в Сирию возможна только с согласия парламента. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, в СМИ данный вопрос обсуждают на уровне некоторых экспертов. «Возможность направления миротворческого контингента в Сирию рассматривалась на заседании Постоянного совета ОДКБ, однако на данном этапе это не получило своего развития. Кыргызстан приглашений ни от кого не получал и не ведет с какой-либо стороной переговоров по отправке наших военных в Сирию», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что реализация этого вопроса потребует единогласного решения всех стран ОДКБ, получения положительной резолюции Совета безопасности ООН, а главное — согласия парламента Кыргызстана.