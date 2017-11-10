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Власть

Премьер предложил создать единый центр получения водительских прав

Необходимо составить нормативный правовой акт, который бы исключал коррупционные проявления при получении водительских прав, сообщил сегодня на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.

На совещании отмечено, что некоторые граждане покупают водительские права, вступая в сговор с определенными сотрудниками.

Может, сделать единый центр, где сдавали бы на права. Чтобы в тестах было 100-200 или 300 вариантов вопросов, чтобы человек не мог предугадать, чтобы он знал: может попасться любой вопрос, и надо готовиться. И надо делать это очень быстро.

Сапар Исаков

«Нам важно искоренить коррупционные механизмы при получении прав. Чтобы человек, который закончил автошколу, лично присутствовал на экзамене и мог ответить на 20 вопросов. Если это будет прозрачно, то люди будут объективно получать права», — добавил Сапар Исаков.

Ранее глава МВД отметил рост числа неопытных водителей.
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