Кыргызстан будет выплачивать долг ЮНИДО пять лет. Законопроект о ратификации соглашения между правительством Кыргызстана и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) об урегулировании задолженности одобрен в третьем чтении.

За него единогласно проголосовали все 95 парламентариев, участвующих в голосовании.

Напомним, что Кыргызстан должен ЮНИДО 385 тысяч 87 евро. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР 16 марта 2017 года выплатил 75,2 тысячи евро в счет погашения задолженности. После чего она составила 307 тысяч 754 евро.

Эту сумму планируется выплатить в течение пяти лет. Деньги будут предусматривать ежегодно в республиканском бюджете.