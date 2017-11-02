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Власть

В парламенте новый глава комитета по конституционному законодательству

В парламенте избран новый глава комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Депутаты провели тайное голосование сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, кресло главы комитета оказалось вакантным после того, как Асель Кодуранова стала вице-спикером парламента вместо Данияра Толонова. На вакантное место выдвинули Каната Керезбекова, который является депутатом от фракции СДПК.

За кандидатуру Каната Керезбекова проголосовали все 106 депутатов, участвовавших в выборах председателя комитета.
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