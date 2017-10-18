Президент Кыргызстана рассказал, как ему не раз объявляли джихад

«Мне несколько раз объявляли джихад. Но я этого не боюсь», - заявил сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«В самом Коране джихад – это борьба человека со всем плохим, что есть в мире. Поэтому надо верить в то, что вы верите. Но в основе любой веры не может лежать ненависть и злоба, а только добро», - сказал президент.

«Если вы видите только черное, надо очищать око. Если будете верить в добро и идти дорогой добра, вы рано или поздно победите. Это вам говорит человек, который стал президентом», - напутствовал Алмазбек Атамбаев студентов-отличников.