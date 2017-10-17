Премьер-министры Алмазбека Атамбаева

За годы президентства Алмазбека Атамбаева сменилось семь премьер-министров, двое из которых в общей сложности находились во главе правительства всего неделю и с приставкой и.о.

Премьерство в наследство

Омурбек Бабанов унаследовал должность премьер-министра Кыргызстана в 2011 году, когда Алмазбек Атамбаев выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Омурбек Бабанов три месяца исполнял обязанности главы правительства. Полноправным премьер-министром он был девять месяцев.

На следующий день после инаугурации фракция СДПК официально объявила о своем выходе из альянса с «Республикой» и «Ата-Журтом». Таким образом, союз, просуществовав почти год, распался. Мандат на формирование нового альянса получили социал-демократы.

Впрочем, и все последующие объединения создавала СДПК, а разваливались они в большинстве случаев благодаря «Ата Мекену».

Выдвинутая кандидатура Омурбека Бабанова на пост премьер-министра насторожила даже его однопартийцев. Депутатов фракции «Республика» не устраивало, что он получает прибыль от курируемых им доходных отраслей и ведомств, таких как Фонд госимущества, «Бишкекская нефтяная компания», налоговая и таможенная службы...

С поста он ушел из-за скандала с подаренной лошадью и очередным развалом коалиции «Биримдик», состоящий из СДПК, «Республики», «Ар-Намыса» и «Ата Мекена».

Премьер-прораб

На четыре дня бразды правления перешли к Аалы Карашеву. Его прочили на место главы правительства, но впоследствии выбор пал на Жанторо Сатыбалдиева.

Ему выпало в нелегкое время возглавить Государственную дирекцию по восстановлению городов Оша и Джалал-Абада, за что позже он и поплатился, а точнее, за те нарушения, которые выявили.

К слову, это не первый случай, когда Жанторо Сатыбалдиева сняли с поста «за недостатки в работе». В 2006 году Сатыбалдиев был главой Государственной администрации Ошской области и губернатором-представителем президента КР по южному региону. Спустя год его работы в отношении руководства администрации возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Его правительство проработало дольше остальных — 2,5 года, а запомнилось соглашением с «Кумтором». Депутаты настаивали на денонсации предыдущих соглашений и национализации рудника. Совместное предприятие с равным долевым участием 50/50 и с последующим приобретением дополнительных 17 процентов акций их категорически не устраивало. Жогорку Кенеш требовал восстановления только им одним известной исторической правды, ругали Сатыбалдиева и его команду за лоббирование интересов канадских инвесторов в ущерб национальным.

Отец Таможенного союза

После ухода Жанторо Сатыбалдиева кресло перешло ата-мекеновскому Джоомарту Оторбаеву. Приоритетом в своей работе он обозначил улучшение инвестиционного климата в стране и борьбу с коррупцией.

Вопрос национализации «Кумтора» преследовал и кабмин Оторбаева. Он ушел с поста по собственному желанию из-за настойчивого требования депутатов отобрать рудник у инвесторов.

Основным направлением работы Джоомарта Оторбаева стала евразийская интеграция Кыргызстана. Он активно отстаивал интересы республики в Таможенном союзе. Его премьерство завершилось накануне вступления КР в ЕАЭС.

Главный экономист

Макроэкономические условия в 2015 году складывались неблагоприятно для Кыргызстана главным образом из-за негативного влияния внешних факторов. По предварительной оценке МВФ, темпы роста мировой экономики замедлились с 3,4 процента в 2014 году до 3,1 процента в 2015-м. Снижение мировых цен на нефть оказало негативное влияние на состояние торговых балансов и бюджетов стран Евразийского экономического союза, в состав которого Кыргызстан вошел в 2015 году. А тут как назло начал расти курс доллара.

Ворох этих проблем обрушился на голову нового премьер-министра — Темира Сариева. Однако экономика не стояла на месте, а продолжала развиваться. Одним из достижений его кабинета министров стало то, что Кыргызстан получил статус пользователя Всеобщей системы преференций (ВСП+) Европейского союза. Несмотря на имеющиеся сложности, значительно упростилось перемещение грузов из государств — членов союза.

В копилку Темира Сариева также можно добавить запуск линии электропередачи «Датка — Кемин». Еще один важный инфраструктурный проект, который увидел свет в 2015 году, — вторая фаза строительства альтернативной дороги Север — Юг. Кстати, о дорогах... Нет необходимости напоминать, из-за чего премьер-министр лишился кресла.

Привет из совхоза «Совет»

На смену ему СДПК опять выдвинула своего человека — Сооронбая Жээнбекова, который ничем примечательным не запомнился ни в роли губернатора Ошской области, ни в роли главы правительства. Правда, подчиненные приписывают ему рост ВВП в 10 процентов, что является весьма условным. Не стоит забывать о том, что первые три месяца 2016 года экономические показатели были провальными — минус 4,9 процента.

Сооронбай Жээнбеков закрутил гайки на ЛЭП CASA-1000. В рамках проекта предусмотрено строительство линии электропередачи 500 кВ «Датка — Ходжент» для максимального использования излишков электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

До недавнего времени правительство Жээнбекова гордилось соглашением с чешской компанией Liglass Trading о строительстве малых ГЭС и Верхненарынского каскада. Последствия этого скандала разгребает нынешний премьер-министр Сапар Исаков, который возглавил правительство после того, как Жээнбеков пошел на выборы президента.

Молодое поколение

Всего три дня успел посидеть в премьерском кресле Мухаммедкалый Абулгазиев, пока депутаты утверждали кандидатуру Сапара Исакова.

Молодой глава правительства не на шутку заставил нервничать аксакалов кыргызской политики. С такими амбициозными проектами у него действительно большое будущее. Подводить итоги его премьерства слишком рано. Надеемся, новоизбранный президент КР не зарубит на корню начинания молодого и энергичного премьер-министра.