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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал о националистах и демагогах в Кыргызстане

Президент Алмазбек Атамбаев рассказал о националистах и демагогах в Кыргызстане. Свое мнение он озвучил сегодня представителям СМИ по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, за шесть лет президентства у него были бессонные ночи, когда случались конфликты на границе, которые разжигались и внешними силами, и различными политиками, и политиканами.

«Они могли нанести большой вред. Я помню, как однажды один политик, а ныне кандидат в президенты Кыргызстана, призывал силой пойти, захватить спорный участок границы. Незафиксированная и нелимитированная граница толкает различных демагогов на страшные действия», — признался Алмазбек Атамбаев.

«После трагических событий 2010 года у нас подняли голову националисты. Сейчас они уже стали интернационалистами, потому что мы уже начали сажать за национализм и сепаратизм. Три человека получили уголовные сроки за разжигание межнациональной розни. Я читал «Манас» и нашел там фразу о том, что он собрал свой народ из лоскутков. Я тогда нашел спонсоров и поставил на Центральной площади памятник Манасу. Тогда все стали говорить, зачем в столице еще один памятник Манасу. А затем, чтобы кыргызы помнили, что мы многонациональный народ. Мы должны об этом помнить и никогда не делиться по национальности, разрезу глаз, цвету кожи. Я думаю, что какие-то силы больше не смогут у нас разжигать трагедии, не будут больше проливаться слезы матерей», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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