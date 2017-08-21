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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему не давал пресс-конференций

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, решивший подать в отставку,  поблагодарил сегодня журналистов за поддержку членов правительства и совместную работу.

По его словам, журналисты очень помогли кабмину. «Мы знали о проблемах в каждом отдаленном уголке нашей страны», - сказал он.

«У меня спрашивали, почему не даю пресс-конференции. Я сам человек такой, но, оказывается, надо это все делать. Когда нас выбрали, экономика была в упадке. Поэтому главной нашей целью было не выступать, а работать. Но я всегда внимательно отслеживал все средства массовой информации. Начинал и заканчивал рабочий день с ознакомления с новостями», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты КР.
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