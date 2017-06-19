Обеспечение нацбезопасности обсудил президент Кыргызстана с секретарем Совбеза

Президент Алмазбек Атамбаев принял сегодня, 19 июня, секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова, сообщает пресс-служба главы государства.

В отделе информполитики напомнили об усиленных законом полномочиях Совбеза в части выработки решений по вопросам внешней и внутренней политики, направленных на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Кыргызстана от современных вызовов и угроз.

С учетом современных вызовов и угроз Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить эффективную работу секретариата совета, отметив необходимость дальнейшей качественной реализации всего комплекса мер по обеспечению национальной безопасности страны.