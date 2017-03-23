Совет обороны переименован в Совет безопасности Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О военном положении», а также Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере обороны и безопасности» (»О Совете обороны Кыргызской Республики», «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики», «О национальной безопасности», «О стратегических объектах Кыргызской Республики», «О Гражданской защите», «О Государственном протоколе Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции»).

Законы приняты Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 марта 2017 года.

Целью подписанных законов является приведение законодательства Кыргызской Республики в сфере обороны и безопасности в соответствие с последними изменениями в Конституцию Кыргызской Республики.

Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики» от 28 декабря 2016 года № 218, принятым референдумом (всенародным голосованием) Кыргызской Республики 11 декабря 2016 года среди прочего были внесены изменения в пункт 1 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, предусматривающие переименование Совета обороны Кыргызской Республики в Совет безопасности Кыргызской Республики.

В связи с чем принятыми законами в вышеуказанные законы вносятся соответствующие изменения редакционного характера.

Законы вступают в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.