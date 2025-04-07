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Спорт

В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест

В Таласе 7 апреля прошла торжественная церемония закладки капсулы времени на месте строительства нового центрального стадиона города. В мероприятии принял участие президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.

Сейчас в Таласской области действует только один стадион — имени Эшима Кутманалиева, на территории которого первый футбольный матч состоялся еще в 1937 году. За прошедшие десятилетия он неоднократно ремонтировался и обновлялся, однако на сегодняшний день не отвечает современным требованиям.

Сообщается, что в рамках указа президента по дальнейшему развитию футбола в Кыргызстане в Таласе будет построен новый центральный стадион. Он разместится на участке по улице Асанбека Оторбаева.

Кыргызский футбольный союз отмечает, что стадион будет соответствовать современным стандартам.

«Трибуны с западной и восточной сторон смогут вместить 5 тысяч 55 зрителей. В корпусе под трехэтажными трибунами разместятся раздевалки, функциональные помещения для проведения матчей, общежитие и столовая для профессиональных футболистов, конференц-зал и несколько административных кабинетов. На третьем этаже предусмотрены места для VIP-гостей, представителей СМИ, телевидения, официальных лиц матча, а также установки системы VAR.

Поле будет с натуральным покрытием, вокруг него построят беговую дорожку. Вся территория будет оборудована прожекторами, что позволит проводить матчи в вечернее время.

Кроме самого стадиона, на прилегающей территории появятся тренировочное поле с искусственным покрытием, воркаут-площадка, фудкорт, а также произведено озеленение и благоустройство территории. Также будет построена парковка на 180 машиномест», — говорится в сообщении.

В союзе добавляют, что этот крупный спортивный инфраструктурный объект станет первым подобного масштаба, построенным в Таласской области за всю историю независимости Кыргызстана.

«Он будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения, особенно среди молодежи, и позволит принимать международные соревнования. Стадион придаст городу современный облик и станет площадкой для областных, республиканских и международных мероприятий», — отмечается в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/325123/
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