Генпрокурор КР прокомментировал инициативу о создании следственного комитета

Генеральный прокурор Максат Асаналиев прокомментировал инициативу о создании в Кыргызстане единого следственного комитета. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Вопрос подняла депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что в обществе обсуждается возможность создания нового органа уже в следующем году, и поинтересовалась позицией Генпрокуратуры.

«Но любые инициативы должны облегаться в конкретные документы. Я лично еще не видел такого проекта закона. Как вы знаете, сегодня следствие могут вести ГКНБ, МВД, ГСИН, Таможенная служба, Военная прокуратура. Я считаю, что по резонансным, особо тяжким, экономическим и должностным преступлениям можно передать ведения следствия поручить Следственному комитету», — считает Максат Асаналиев.