Депутат просит кабмин отреставрировать разрушенный гумбез Тоголока Молдо

Депутат просит кабмин отреставрировать разрушенный гумбез Тоголока Молдо. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сегодня данный гумбез находится в разрушенном состоянии.

«Местные жители хотели сами отремонтировать его, но им не разрешают это делать. Поэтому необходимо, чтобы кабмин предусмотрел в бюджете деньги и отреставрировал гумбез. Тоголок Молдо это не только гордость народа Ак-Талинского района, но и всего кыргызского народа. Нужно уважать его память», — отметила Махабат Мавлянова.

Справка. Тоголок Молдо (настоящее имя — Байымбет Абдрахманов; 1860–1942) — выдающийся киргизский советский поэт, акын-письменник, манасчи и собиратель фольклора. Он стал основателем жанра басни в кыргызской литературе, просветителем и одним из первых авторов, перешедших от устного к письменному творчеству.
