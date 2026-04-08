Депутат просит кабмин отреставрировать разрушенный гумбез Тоголока Молдо. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сегодня данный гумбез находится в разрушенном состоянии.

«Местные жители хотели сами отремонтировать его, но им не разрешают это делать. Поэтому необходимо, чтобы кабмин предусмотрел в бюджете деньги и отреставрировал гумбез. Тоголок Молдо это не только гордость народа Ак-Талинского района, но и всего кыргызского народа. Нужно уважать его память», — отметила Махабат Мавлянова.

Справка. Тоголок Молдо (настоящее имя — Байымбет Абдрахманов; 1860–1942) — выдающийся киргизский советский поэт, акын-письменник, манасчи и собиратель фольклора. Он стал основателем жанра басни в кыргызской литературе, просветителем и одним из первых авторов, перешедших от устного к письменному творчеству.