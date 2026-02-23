Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека трудовой партии КНДР

Действующего генерального секретаря Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ына переизбрали на должность, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters писал, что в девятом съезде участвовали 5 тысяч членов правящей партии. Это мероприятие проводят раз в пять лет.

Несмотря на изменения названий высшей должности партии, Ким Чен Ын возглавляет государство с 2011 года. На посту лидера страны он сменил отца Ким Чен Ира — тот фактически возглавлял государство в течение 17 лет, с 1994 года.

Ким Чен Ир также унаследовал свой пост после смерти отца, Ким Ир Сена.