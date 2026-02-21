Глава кабмина проверил, как идет ремонт в двух крупных медучреждениях Бишкека

Адылбек Касымалиев проинспектировал ход капитального ремонта здания Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова и ремонтно-восстановительных работ здания Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он ознакомился с текущим состоянием медицинских учреждений, темпами строительных работ, создаваемыми условиями для пациентов и медицинского персонала.

В рамках реализации первого и второго этапов капитального ремонта здания Наццентра кардиологии проводятся ремонтно-строительные и инженерные работы в корпусах учреждения, включая поликлинику, операционный блок, подвал нефрологии, пищеблок, а также инженерные сети (водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция).

Завершены ремонтные работы в отделениях нефрологии, ревматологии, терапии, выполнены работы по электроснабжению, системы отопления, пожарной сигнализации и видеонаблюдения, установлены четыре лифта. Капитальный ремонт конференц-зала, пищеблока и ряда этажей завершен. Поликлиника и стационар находятся в высокой степени готовности.

Глава кабмина поручил в трехмесячный срок завершить ремонтные работы в наццентре.

Далее Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов. Напомним, в феврале прошлого года в здании произошел пожар.

Ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Выполнен демонтаж внутренних конструкций, установлены оконные блоки, произведена замена системы отопления, санитарно-технических систем и кабельных линий электроснабжения. Завершены отделочные работы, вентиляционные и фасадные работы, построено помещение газификаторной, проложены кислородные трубопроводы, установлены ламинарные потолки и рециркуляционные колонны.

Проведены инженерные решения, необходимые для полноценного функционирования операционного блока и медицинских помещений (система дымоудаления, вентиляционное оборудование, кислородная емкость, медицинская вакуумная станция). Институту закупили медоборудование на 270 миллионов сомов.

По итогам посещения глава кабмина поручил обеспечить качественное и своевременное завершение ремонтных работ в учреждении к 1 марта.