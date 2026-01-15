Коррупционный скандал в Украине. Юлии Тимошенко объявили подозрение в подкупе

Бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко объявили подозрение в подкупе депутатов Верховной рады. Об этом сообщают СМИ.

Фото СМИ. Бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко объявили подозрение в подкупе депутатов Верховной рады

Глава фракции «Батькивщины» подтвердила обыски в офисе партии и отвергла все обвинения в свой адрес. По словам Юлии Тимошенко, обыски продлились всю ночь, у нее забрали «рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения». Дело экс-премьер страны назвала «политическим заказом».

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщали о возбуждении дела в отношении главы одной из парламентских фракций по статье «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» УК. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в рамках дела о получении выгоды за результаты голосований в Верховной раде.

НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы бизнесменом Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября 2025 года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака.