Деполитизация силовиков, реформы, демократия. Что предлагал Путину Дмитрий Козак

Бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак перед уходом с должности написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котром критиковал боевые действия в Украине. Об этом сообщает «Агентство. Новости». По данным РБК, бывший чиновник также предложил главе государства экономическую, судебную и правоохранительную реформы.

Фото из архива. Дмитрий Козак

Отмечается, что Дмитрий Козак разработал проект масштабных реформ в России. Среди них — повышение независимости судов, деполитизация правоохранительных органов, а также амнистия.

В документе сказано, что Россия «стоит перед рядом глобальных и внутренних вызовов». Среди них риск технологического отставания, изменение климата, «угроза снижения уровня жизни», «игнорирование личных прав и интересов граждан», появление «новых поколений, ценности которых могут расходиться с установками госполитики» и другие. В качестве ответа на эти угрозы может послужить «значительно обновленная и привлекательная демократическая модель развития России, в том числе за счет исключения ошибок западных демократий».

Выделено четыре основных пункта: экономическая и судебная реформы, реформы правоохранительных органов спецслужб, масштабная амнистия и концепция аналога ЕС на постсоветском пространстве.

Дмитрий Козак предлагал ввести декриминализацию экономических преступлений и других преступлений ненасильственного характера, повышение уголовной ответственности за уклонение от суда и следствия, неисполнение судебных решений, а также, к примеру, возможный пересмотр изъятия в государственную собственность физических и юрлиц. Кроме того, он предложил повысить независимость судебной системы (к примеру, вмешательство в работу судей предложено приравнять к тяжким преступлениям).

В качестве реформ работы спецслужб автор плана предложил повышение зарплат и «радикальное усиление ответственности за правонарушения в будущем и внедрение эффективных механизмов контроля их служебного и внеслужебного поведения». Также предлагается ввести полную деполитизацию работы спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, в документе содержится предложение провести амнистию для всех осужденных за преступления ненасильственного характера или преступления, совершенные по неосторожности или с превышением пределов необходимой обороны.

В части внешней политики разработанная концепция предусматривает движение в сторону формирования Евразийского содружества «с сохранением суверенитета-стран участников, сохранением принципов светского государства и общих стандартов внутренней и внешней политики».

Дмитрий Козак занимал должность замглавы администрации российского президента с 2020 года. Он более 11 лет находился на посту заместителя премьер-министра России. До февраля 2022 года Дмитрий Козак занимался вопросами Донбасса и вел переговоры по Минским соглашениям. По данным Reuters и The New York Times, Дмитрий Козак изначально выступал против проведения СВО, а позже призывал Владимира Путина начать мирные переговоры и провести реформы. В сентябре этого года он покинул должность.