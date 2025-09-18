Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак добровольно покидает свой пост. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Аркадий Дубнов.

«Таким образом, 66-летний политик, бывший близким соратником Путина еще с начала 1990-х, с момента появления нынешнего президента в команде питерского мэра Анатолия Собчака, становится частным лицом. В 2020 году, после 12 лет работы вице-премьером, Козак перешел в АП, где курировал отношения со странами СНГ», — отметил он.

По словам Аркадия Дубнова, 21 февраля 2022 года на расширенном заседании Совета безопасности РФ Дмитрий Козак был единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной.

«Его 40-минутное выступление, где он предсказывал негативные последствия такого решения, не вошло в официальную стенограмму заседания и его телевизионную запись. В первые дни военных действий Козак инициировал переговоры с Киевом, которые оказались безрезультатными», — добавил автор поста.

Аркадий Дубнов также написал, что «оставаясь в статусе замруководителя АП в последующие годы и имея прямой доступ к президенту, он (Дмитрий Козак) предлагал планы различных государственных реформ, включая реформу судебной системы России — все они были отклонены».

В нынешнем году кураторство практически всего постсоветского пространства решением Владимира Путина было передано первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. И Дмитрий Козак, который, по ряду свидетельств близких к нему людей, тяготился своей причастностью к происходящему, видимо, счел необходимым покинуть государственную службу, несмотря на то что ему якобы сулили должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, написал Аркадий Дубнов.

Отметим, что об уходе из Кремля Дмитрия Козака также сообщил ряд российских СМИ, однако официального подтверждения этому пока нет.